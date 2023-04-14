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Купить таунхаус в Калининградская область, Россия

Зеленоградск
3
Балтийск
1
Калининград
1
Светлогорск
1
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8 объектов найдено
Таунхаус 5 комнатв Зеленоградск, Россия
Таунхаус 5 комнат
Зеленоградск, Россия
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 271,569
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…
Таунхаус 4 комнатыв Зеленоградск, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Зеленоградск, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 3
€ 147,423
Таунхаус "Морской Бриз". Всего в 200 метрах от моря, в г Зеленоградске, ул. Гагари…
Таунхаус 5 комнатв Зеленоградск, Россия
Таунхаус 5 комнат
Зеленоградск, Россия
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 238,315
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…
Таунхаус 4 комнатыв Светлогорск, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Светлогорск, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 132,902
Таунхаус в городе Светлогорске в респектабельном районе коттеджной застройки. Дом общей площ…
Таунхаус 6 комнатв Калининград, Россия
Таунхаус 6 комнат
Калининград, Россия
6 Количество комнат Количество этажей 3
€ 149,640
Продаётся дом секция 180 kв.м, в Ленинградском районе Калининграда. Построен на основании пр…
Таунхаус 3 комнатыв Комсомольск, Россия
Таунхаус 3 комнаты
Комсомольск, Россия
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 34,362
Продам блок-секцию в п. Комсомольск 17 км от Калининграда. Дом из блоков, перекрытия железоб…
Таунхаус 3 комнатыв Балтийск, Россия
Таунхаус 3 комнаты
Балтийск, Россия
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 33,142
Таунхаус в тихом месте города Балтийска у самого залива в экологически чистом районе. На лич…
Таунхаус 4 комнатыв Большое Исаково старокаменная 35, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Большое Исаково старокаменная 35, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 113,061
Продам Таунхаус 165 кв.метров, ул. Цветочная. Автономное отопление (электрический котел) Сеп…

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