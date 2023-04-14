Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Западный федеральный округ
  4. Комнаты

Купить комнату возле озера в Калининградская область, Россия

Калининград
2
Комната В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Студия 1 комнатав Пушкинский район, Россия
Студия 1 комната
Пушкинский район, Россия
1 Количество комнат 7 м²
€ 3,636
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартира 3 комнатыв Всеволожск, Россия
Квартира 3 комнаты
Всеволожск, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 2/7 Этаж
€ 83,298
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 58,3 кв. м на 2-м этаже дома комфорт-кла…
Дом 6 комнатв Коврово, Россия
Дом 6 комнат
Коврово, Россия
6 Количество комнат Количество этажей 3
€ 298,171
Дом- это то место, где ты должен быть спокоен и умиротворён, где ты счастлив и любим. В прод…
Квартира 3 комнатыв поселение Сосенское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² 7/10 Этаж
€ 153,309
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 63,6 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 3 комнатыв Коммунарка, Россия
Квартира 3 комнаты
Коммунарка, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 2/16 Этаж
€ 155,867
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 61,8 кв. м на 2-м этаже дома бизнес-клас…
Квартира 3 комнатыв Всеволожск, Россия
Квартира 3 комнаты
Всеволожск, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 9/12 Этаж
€ 100,321
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 66,5 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комнатав Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
Коммунарка, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 22 м² 3/15 Этаж
€ 83,780
Продаётся квартира-студия, площадью 22,3 кв. м на 3-м этаже дома бизнес-класса в …
Дуплекс 3 комнатыв Владикавказ, Россия
Дуплекс 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 4 Этаж
€ 235,000
Представляем вам проект в самом центре Аланьи  расположившийся  на территории в  1.127 м² . …
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
36 м² 18/24 Этаж
€ 58,748
Продаю 1-комнатную квартиру в ЖК Жуль Верн. Квартира в отличном состоянии, сделан ремонт, в …
Квартира 3 комнатыв Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 24/30 Этаж
€ 165,453
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 58,6 кв. м на 24-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 3 комнатыв Всеволожск, Россия
Квартира 3 комнаты
Всеволожск, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м² 4/7 Этаж
€ 100,498
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 65,7 кв. м на 4-м этаже дома комфорт-кла…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
45 м² 3/10 Этаж
€ 69,832
Продаю 1+   ( кухня гостиная и комната) квартиру в отличном состоянии расположенную в ЖК Окт…

Параметры недвижимости в Калининградская область, Россия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти