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Купить комнату в Калининградская область, Россия

Калининград
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2 объекта найдено
Комната 1 комнатав Калининград, Россия
Комната 1 комната
Калининград, Россия
1 Количество комнат 2/5 Этаж
€ 8,868
Продам уютную квадратную комнату в общежитии на 2 этаже. Пластиковое окно, обои, линолиум. К…
Комната 4 комнатыв Калининград, Россия
Комната 4 комнаты
Калининград, Россия
4 Количество комнат 2/3 Этаж
€ 15,518
В центре г. Калининград продам комнату в квартире в начале ул Невского на 2 этаже, район ул …

Параметры недвижимости в Калининградская область, Россия

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