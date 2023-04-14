Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Западный федеральный округ

Купить недвижимость возле озера в Калининградская область, Россия

Калининград
197
Светлогорск
29
Зеленоградск
20
Гурьевск
12
Пионерский
7
Балтийск
5
Полесск
5
Корнево
1
Показать больше
1 объект найдено
Квартира 2 спальни с Покупка недвижимостив Калининград, Россия
Квартира 2 спальни с Покупка недвижимости
Калининград, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м² 1/4 Этаж
€ 209,954
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН, ориентир ВЕРХНЕЕ ОЗЕРО. Продаётся 2 комнатная квартира в тихом центр…

Параметры недвижимости в Калининградская область, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти