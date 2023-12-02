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Дома в Калининградская область, Россия

1 объект найдено
Дом в Ладушкин, Россия
Дом
Ладушкин, Россия
Площадь 2 000 м²
Продается участок под многоэтажное строительство, земля ИЖС, Есть электричество, Центральный…
€120,696
в месяц
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Параметры недвижимости в Калининградская область, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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