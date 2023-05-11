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Дома в Приозерский район, Россия

Громовское сельское поселение
3
Петровское сельское поселение
3
12 объектов найдено
Дом в Мичуринское, Россия
Дом
Мичуринское, Россия
Площадь 320 м²
€ 562,325
Дом в Громовское сельское поселение, Россия
Дом
Громовское сельское поселение, Россия
Площадь 180 м²
€ 143,572
Дом 4 комнаты в Красноозёрное сельское поселение, Россия
Дом 4 комнаты
Красноозёрное сельское поселение, Россия
Комнаты 4
Площадь 80 м²
Этаж 1/2
€ 103,970
Дом в Громовское сельское поселение, Россия
Дом
Громовское сельское поселение, Россия
Площадь 240 м²
€ 280,564
Дом в Громовское сельское поселение, Россия
Дом
Громовское сельское поселение, Россия
Площадь 180 м²
€ 262,618
Дом в Ромашкинское сельское поселение, Россия
Дом
Ромашкинское сельское поселение, Россия
Площадь 387 м²
€ 275,180
Дом в Петровское сельское поселение, Россия
Дом
Петровское сельское поселение, Россия
Площадь 170 м²
€ 258,071
Дом в Овраги, Россия
Дом
Овраги, Россия
Площадь 201 м²
€ 478,575
Дом в Петровское сельское поселение, Россия
Дом
Петровское сельское поселение, Россия
Площадь 171 м²
€ 442,681
Дом в Колосково, Россия
Дом
Колосково, Россия
Площадь 454 м²
€ 1,184,472
Дом в Мельниковское сельское поселение, Россия
Дом
Мельниковское сельское поселение, Россия
Площадь 450 м²
€ 957,149
Дом в Мичуринское, Россия
Дом
Мичуринское, Россия
Площадь 320 м²
€ 634,111

Параметры недвижимости в Приозерский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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