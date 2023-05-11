Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Западный федеральный округ
  4. Приозерский район
  5. Квартиры

Квартиры в Приозерский район, Россия

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Запорожское, Россия
Квартира 4 комнаты
Запорожское, Россия
Комнаты 4
Площадь 74 м²
Этаж 1/4
€ 64,608

Параметры недвижимости в Приозерский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти