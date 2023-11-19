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Количество комнат в Ломоносовский район, Россия

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1 объект найдено
Комната 4 комнаты в Russko-Vysockoe selskoe poselenie, Россия
Комната 4 комнаты
Russko-Vysockoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 4
Площадь 74 м²
Этаж 1/5
Пpодаютcя 2 комнaты в 4 кoмнатной квартире  в п. Руcско-Bыcоцкое Свeтлыe, уютныe кoмнaты c…
€29,730

Параметры недвижимости в Ломоносовский район, Россия

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