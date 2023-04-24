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Realting.com
Россия
Северо-Западный федеральный округ
Ломоносовский район
Дома
Дома в Ломоносовский район, Россия
Villozskoe gorodskoe poselenie
5
Anninskoe gorodskoe poselenie
4
Kipenskoe selskoe poselenie
2
Ropshinskoe selskoe poselenie
2
Nizinskoe selskoe poselenie
1
Дом
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14 объектов найдено
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Дом 5 комнат
Kipenskoe selskoe poselenie, Россия
5 Количество комнат
144 м²
1/2 Этаж
€ 66,386
Продам отличный 2-х этажный жилой дом в ДНП «Усадьба Волковицы» Ломоносовско…
Дом
Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
85 м²
€ 71,918
Арт. 42244148 Полностью готовый дом с мебелью и всей необходимой бытовой техникой. Отмечайт…
Дом
Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
37 м²
€ 47,576
Арт. 42306841 Полностью готовый дом с мебелью и всей необходимой бытовой техникой. Отмечайт…
Дом
Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
85 м²
€ 80,769
Арт. 42077539 Полностью готовый дом с мебелью и всей необходимой бытовой техникой. Отмечайт…
Дом 5 комнат
Ropshinskoe selskoe poselenie, Россия
5 Количество комнат
105 м²
1/3 Этаж
€ 74,905
Задумались о покупке уютного, просторного, загородного дома недалеко от города? Обратите …
Дом
Ropshinskoe selskoe poselenie, Россия
237 м²
€ 110,632
Арт. 41608575 Каркас дома установлен на железобетонную плиту с огромным запасом прочности. …
Дом
Kipenskoe selskoe poselenie, Россия
344 м²
€ 431,507
Арт. 39286120 Для ценителей загородного уюта! В продаже дом на земельном участке 55 соток (…
Дом 6 комнат
Anninskoe gorodskoe poselenie, Россия
6 Количество комнат
338 м²
1/2 Этаж
€ 151,581
Продается недостроенный 2-х этажный жилой дом из красного кирпича площадью 338 кв.м. Выпо…
Дом
Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
250 м²
€ 142,729
Арт. 33729777 Самый большой дом в деревне Карвала, полностью готовый для проживания коттедж…
Дом 3 комнаты
Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат
70 м²
1/1 Этаж
€ 44,246
Предлагается к продаже в 9 км от Красного Села в 20 км от Санкт - Петербурга (Малое Ка…
Дом 3 комнаты
Anninskoe gorodskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат
94 м²
1/2 Этаж
€ 47,576
Заезжай и живи !!! Уникальное предложение! ДНП в котеджном посёлке " Город на ладони"…
Дом
Anninskoe gorodskoe poselenie, Россия
119 м²
€ 128,346
Арт. 26198204 Дом по индивидуальному проекту на участке ИЖС! В продаже новый двухэтажный …
Дом 4 комнаты
Anninskoe gorodskoe poselenie, Россия
4 Количество комнат
120 м²
1/1 Этаж
€ 99,578
Предлагается к продаже зимний дом для постоянного проживания ОП 120 кв м в Ломон…
Дом
Nizinskoe selskoe poselenie, Россия
500 м²
€ 995,785
Арт. 3352162 Новый семейный коттедж с современным дизайнерским ремонтом. Клеёный брус. в 20…
Параметры недвижимости в Ломоносовский район, Россия
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