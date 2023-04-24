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Квартиры в Ломоносовский район, Россия

Lagolovskoe selskoe poselenie
2
Gostilickoe selskoe poselenie
1
Russko-Vysockoe selskoe poselenie
1
Квартира В архив
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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Гостилицы, Россия
Квартира 3 комнаты
Гостилицы, Россия
3 Количество комнат 61 м² 4/5 Этаж
€ 54,215
ПРОДАМ 3-х комнатную квартиру с изолированными комнатами в д.Гостилицы, ул.Комсомольская,д.…
Квартира в Лаголово, Россия
Квартира
Лаголово, Россия
70 м²
€ 73,799
Арт. 38424450 О локации До выезда на Кингисеппское шоссе 3 мин, до Красного Села - 10 мин …
Квартира 4 комнаты в Русско-Высоцкое, Россия
Квартира 4 комнаты
Русско-Высоцкое, Россия
4 Количество комнат 79 м² 3/5 Этаж
€ 68,598
ПРОДАМ комфортную, очень ухоженную 4-х комнатную квартиру в селе Русско-Высоцкое, д.16 Ломо…
Квартира 2 комнаты в Лаголово, Россия
Квартира 2 комнаты
Лаголово, Россия
2 Количество комнат 49 м² 1/5 Этаж
€ 50,896
В Ленинградской обл, Ломоносовского р-на поселке городского типа Дер Лаголова со всеми комм…

Параметры недвижимости в Ломоносовский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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