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Квартиры в Ижевск, Россия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Ижевск, Россия
Квартира 2 спальни
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Апартаменты с видом на море в привилегированном районе залива Альтеа. Прекрасные апартам…
€350,000

Параметры недвижимости в Ижевск, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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