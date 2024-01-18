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Квартиры в Ивантеевка, Россия

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1 объект найдено
Квартира в Ивантеевка, Россия
Квартира
Ивантеевка, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 12/17
Продается квартира-студия в ЖК «Надежда», дом сдан в 2018г., общей площадью 29,5 м2, на 12 э…
€64,355
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