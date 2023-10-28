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Квартиры в Ивановский округ, Россия

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2 объекта найдено
Квартира в Невский район, Россия
Квартира
Невский район, Россия
Площадь 78 м²
Арт. 49421135 Уважаемый покупатель, представляем Вашему вниманию трехкомнатную квартиру в п…
€176,680
Квартира 3 комнаты с мебелью в Невский район, Россия
Квартира 3 комнаты с мебелью
Невский район, Россия
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 1/5
Прекрасная планировка. Все комнаты изолированные. Квартира на 2 стороны, правильной формы…
€82,787

Параметры недвижимости в Ивановский округ, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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