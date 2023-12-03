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Жильё в Ивановский округ, Россия

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Невский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Невский район, Россия
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 1/5
Прекрасная планировка. Все комнаты изолированные. Квартира на 2 стороны, правильной формы…
€82,566
в месяц
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Квартира в Невский район, Россия
Квартира
Невский район, Россия
Площадь 78 м²
Арт. 49421135 Уважаемый покупатель, представляем Вашему вниманию трехкомнатную квартиру в п…
€176,209
в месяц
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Параметры недвижимости в Ивановский округ, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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