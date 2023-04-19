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Купить дом в Issadskoe selskoe poselenie, Россия

2 объекта найдено
Домв Issadskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Issadskoe selskoe poselenie, Россия
172 м²
€ 355,377
Арт. 40499880 Добрый день, уважаемый покупатель! Вашему вниманию красивый, современный заго…
Коттедж 4 комнатыв Issadskoe selskoe poselenie, Россия
Коттедж 4 комнаты
Issadskoe selskoe poselenie, Россия
4 Количество комнат 188 м² Количество этажей 2
€ 107,724
Предлагается к продаже для круглогодичного проживания бревенчатый дом с благоустроенным земе…

Параметры недвижимости в Issadskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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