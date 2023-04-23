Квартира 1 комната поселение Сосенское, Россия 1 Количество комнат 1 ванных комнат 23 м² 4/16 Этаж

€ 101,096

Продаётся квартира-студия, площадью 23,2 кв. м на 4-м этаже дома бизнес-класса в …