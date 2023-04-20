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Купить дом в Ilinskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Домв Ilino, Россия
Дом
Ilino, Россия
40 м² Количество этажей 1
€ 6,706
Продаётся садовый Домик с землей 9 соток, участок ухоженный (вишня, яблони, смородина, клубн…

Параметры недвижимости в Ilinskiy selsovet, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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