Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Приволжский федеральный округ
  4. Богородский район
  5. Hvoschevskiy selsovet

Жильё в Hvoschevskiy selsovet, Россия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира в Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
142 м²
€ 520,021
Арт. 34820838 Вид на Владимирский проспект! Вход парадный! Здравствуйте, наш уважаемый п…
Квартира 3 комнаты в Юго-Западный административный округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
3 Количество комнат 77 м²
€ 167,857
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Квартира 1 комната в Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
Коммунарка, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 16/16 Этаж
€ 130,072
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 37,1 кв. м на 16-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 2 комнаты в Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
Коммунарка, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 15/17 Этаж
€ 114,014
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 36,5 кв. м на 15-м этаже дома бизнес-кла…
Квартира 2 комнаты в Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
Коммунарка, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 5/15 Этаж
€ 111,898
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 39,9 кв. м на 5-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 4/12 Этаж
€ 73,506
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 46,2 кв. м на 4-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комната в Люберцы, Россия
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат 42 м²
€ 113,857
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 2 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 18/18 Этаж
€ 148,978
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 44,4 кв. м на 18-м этаже дома бизнес-кла…
Квартира 2 комнаты в Люберцы, Россия
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
2 Количество комнат 44 м²
€ 117,057
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 4 комнаты в Veshki, Россия
Квартира 4 комнаты
Veshki, Россия
4 Количество комнат 90 м²
€ 226,172
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Квартира 5 комнат в Коммунарка, Россия
Квартира 5 комнат
Коммунарка, Россия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 126 м² 3/16 Этаж
€ 279,279
Продаётся 5-комнатная квартира, площадью 125,8 кв. м на 3-м этаже дома бизнес-кла…
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м² 6/8 Этаж
€ 75,787
Продаётся квартира-студия, площадью 24,6 кв. м на 6-м этаже дома комфорт-класса в…

Параметры недвижимости в Hvoschevskiy selsovet, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти