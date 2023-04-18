Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Западный федеральный округ
  4. Гвардейский городской округ
  5. Таунхаусы

Купить таунхаус в Гвардейский городской округ, Россия

Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 3 комнатыв Комсомольск, Россия
Таунхаус 3 комнаты
Комсомольск, Россия
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 34,586
Продам блок-секцию в п. Комсомольск 17 км от Калининграда. Дом из блоков, перекрытия железоб…

Параметры недвижимости в Гвардейский городской округ, Россия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти