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Количество комнат в Гвардейский городской округ, Россия

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1 объект найдено
Комната 1 комната в Озерки, Россия
Комната 1 комната
Озерки, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 11 м²
Этаж 1/2
Предлагаю к продаже комнату 11.2 кв.м, в общежитии, в кирпичном 2х этажном доме, на 1 ом выс…
€7,792
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Параметры недвижимости в Гвардейский городской округ, Россия

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