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Купить дом в Гвардейский городской округ, Россия

3 объекта найдено
Дом 4 комнатыв Пригородное, Россия
Дом 4 комнаты
Пригородное, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 36,818
Продам дом построенный с душой и любовью для большой семьи! Дом может разместить семью из 6-…
Дом 3 комнатыв Озерки, Россия
Дом 3 комнаты
Озерки, Россия
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 44,070
Продам дом в п.Вишнёвое (3 км. от п.Железнодорожного) Правдинского р-на. Площадь: 135 кв.м. …
Таунхаус 3 комнатыв Комсомольск, Россия
Таунхаус 3 комнаты
Комсомольск, Россия
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 34,586
Продам блок-секцию в п. Комсомольск 17 км от Калининграда. Дом из блоков, перекрытия железоб…

Параметры недвижимости в Гвардейский городской округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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