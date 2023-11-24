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Квартиры в Гвардейский городской округ, Россия

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2 объекта найдено
Комната 1 комната в Озерки, Россия
Комната 1 комната
Озерки, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 11 м²
Этаж 1/2
Предлагаю к продаже комнату 11.2 кв.м, в общежитии, в кирпичном 2х этажном доме, на 1 ом выс…
€7,792
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Квартира 2 комнаты в Истровка, Россия
Квартира 2 комнаты
Истровка, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/2
Время приобретать загородную недвижимость! В 35 км от Калининграда , в пос. Истровка Гвардей…
€32,208
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Параметры недвижимости в Гвардейский городской округ, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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