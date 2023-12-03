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Квартиры в Гусевский городской округ, Россия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Гусев, Россия
Квартира 2 комнаты
Гусев, Россия
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 2/2
Продам уютную двухкомнатную квартиру в областном городе Гусев пер Сосновый. Дом кирпичный, д…
€29,200
в месяц
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Параметры недвижимости в Гусевский городской округ, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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