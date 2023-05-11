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Таунхаусы в Гурьевский городской округ, Россия

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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Большое Исаково старокаменная 35, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Большое Исаково старокаменная 35, Россия
Комнаты 4
Количество этажей 2
€ 122,037

Параметры недвижимости в Гурьевский городской округ, Россия

недорогая
элитная
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