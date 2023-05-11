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Realting.com
Россия
Северо-Западный федеральный округ
Гурьевский городской округ
Дома
Дома в Гурьевский городской округ, Россия
Гурьевск
5
Дом
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22 объекта найдено
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Дом 2 комнаты
Novodorozhnyy, Россия
2
1
€ 43,072
Дом 3 комнаты
Высокое, Россия
3
2
€ 46,661
Дом 4 комнаты
Гурьевск, Россия
4
1
€ 84,947
Дом 4 комнаты
Гурьевск, Россия
4
2
€ 71,786
Дом 4 комнаты
Большое Исаково старокаменная 35, Россия
4
3
€ 173,483
Дом 7 комнат
Большое Исаково старокаменная 35, Россия
7
2
€ 113,661
Дом 4 комнаты
Новый, Россия
4
2
€ 70,590
Дом 3 комнаты
Голубево, Россия
3
2
€ 89,135
Дом 3 комнаты
Черёмхово, Россия
3
1
€ 83,751
Дом 5 комнат
Дорожный, Россия
5
2
€ 149,555
Дом 1 комната
Ушаково, Россия
1
1
€ 34,697
Дом 9 комнат
Луговое, Россия
9
3
€ 203,394
Дом 4 комнаты
Гурьевск, Россия
4
2
€ 149,555
Дом 4 комнаты
Гурьевск, Россия
4
2
€ 78,965
Дом 3 комнаты
Медведевка, Россия
3
1
€ 131,608
Дом 4 комнаты
Медведевка, Россия
4
2
€ 191,430
Дом 6 комнат
Rybnoe, Россия
6
2
€ 56,233
Таунхаус 4 комнаты
Большое Исаково старокаменная 35, Россия
4
2
€ 122,037
Дом 4 комнаты
Петрово, Россия
4
2
€ 62,215
Дом 6 комнат
Гурьевск, Россия
6
3
€ 478,575
Дом 3 комнаты
Малиновка, Россия
3
1
€ 80,999
Дом 3 комнаты
Большое Исаково старокаменная 35, Россия
3
3
€ 226,126
Параметры недвижимости в Гурьевский городской округ, Россия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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