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Жильё в Гурьевский городской округ, Россия

Гурьевск
12
32 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Novodorozhnyy, Россия
Дом 2 комнаты
Novodorozhnyy, Россия
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 43,072
Дом 3 комнаты в Высокое, Россия
Дом 3 комнаты
Высокое, Россия
Комнаты 3
Количество этажей 2
€ 46,661
Квартира 1 комната в Малое Исаково, Россия
Квартира 1 комната
Малое Исаково, Россия
Комнаты 1
€ 34,697
Дом 4 комнаты в Гурьевск, Россия
Дом 4 комнаты
Гурьевск, Россия
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 84,947
Квартира 2 комнаты в Гурьевск, Россия
Квартира 2 комнаты
Гурьевск, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 7/7
€ 53,840
Дом 4 комнаты в Гурьевск, Россия
Дом 4 комнаты
Гурьевск, Россия
Комнаты 4
Количество этажей 2
€ 71,786
Квартира 1 комната в Гурьевск, Россия
Квартира 1 комната
Гурьевск, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/7
€ 33,500
Дом 4 комнаты в Большое Исаково старокаменная 35, Россия
Дом 4 комнаты
Большое Исаково старокаменная 35, Россия
Комнаты 4
Количество этажей 3
€ 173,483
Дом 7 комнат в Большое Исаково старокаменная 35, Россия
Дом 7 комнат
Большое Исаково старокаменная 35, Россия
Комнаты 7
Количество этажей 2
€ 113,661
Дом 4 комнаты в Новый, Россия
Дом 4 комнаты
Новый, Россия
Комнаты 4
Количество этажей 2
€ 70,590
Квартира 2 комнаты в Шоссейное, Россия
Квартира 2 комнаты
Шоссейное, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
€ 37,688
Дом 3 комнаты в Голубево, Россия
Дом 3 комнаты
Голубево, Россия
Комнаты 3
Количество этажей 2
€ 89,135
Дом 3 комнаты в Черёмхово, Россия
Дом 3 комнаты
Черёмхово, Россия
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 83,751
Дом 5 комнат в Дорожный, Россия
Дом 5 комнат
Дорожный, Россия
Комнаты 5
Количество этажей 2
€ 149,555
Дом 1 комната в Ушаково, Россия
Дом 1 комната
Ушаково, Россия
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 34,697
Квартира 1 комната в Гурьевск, Россия
Квартира 1 комната
Гурьевск, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/7
€ 48,456
Квартира 2 комнаты в Гурьевск, Россия
Квартира 2 комнаты
Гурьевск, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/7
€ 66,941
Квартира 2 комнаты в Гурьевск, Россия
Квартира 2 комнаты
Гурьевск, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/7
€ 70,590
Квартира 2 комнаты в Гурьевск, Россия
Квартира 2 комнаты
Гурьевск, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/7
€ 66,821
Дом 9 комнат в Луговое, Россия
Дом 9 комнат
Луговое, Россия
Комнаты 9
Количество этажей 3
€ 203,394
Дом 4 комнаты в Гурьевск, Россия
Дом 4 комнаты
Гурьевск, Россия
Комнаты 4
Количество этажей 2
€ 149,555
Дом 4 комнаты в Гурьевск, Россия
Дом 4 комнаты
Гурьевск, Россия
Комнаты 4
Количество этажей 2
€ 78,965
Дом 3 комнаты в Медведевка, Россия
Дом 3 комнаты
Медведевка, Россия
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 131,608
Дом 4 комнаты в Медведевка, Россия
Дом 4 комнаты
Медведевка, Россия
Комнаты 4
Количество этажей 2
€ 191,430
Квартира 1 комната в Васильково, Россия
Квартира 1 комната
Васильково, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6/9
€ 42,473
Дом 6 комнат в Rybnoe, Россия
Дом 6 комнат
Rybnoe, Россия
Комнаты 6
Количество этажей 2
€ 56,233
Квартира 1 комната в Гурьевск, Россия
Квартира 1 комната
Гурьевск, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/4
€ 74,380
Таунхаус 4 комнаты в Большое Исаково старокаменная 35, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Большое Исаково старокаменная 35, Россия
Комнаты 4
Количество этажей 2
€ 122,037
Дом 4 комнаты в Петрово, Россия
Дом 4 комнаты
Петрово, Россия
Комнаты 4
Количество этажей 2
€ 62,215
Дом 6 комнат в Гурьевск, Россия
Дом 6 комнат
Гурьевск, Россия
Комнаты 6
Количество этажей 3
€ 478,575

Параметры недвижимости в Гурьевский городской округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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