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Купить дом в Гурьевск, Россия

5 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Гурьевск, Россия
Дом 4 комнаты
Гурьевск, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 79,244
Удачная формула комфорта: Дом + природа Устали от суеты мегаполиса и городского загазованног…
Дом 4 комнатыв Гурьевск, Россия
Дом 4 комнаты
Гурьевск, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 66,967
Удачная формула комфорта: таунхаус + природа Устали от суеты мегаполиса и городского загазов…
Дом 4 комнатыв Гурьевск, Россия
Дом 4 комнаты
Гурьевск, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 139,542
Продам дом в Гурьевске. Площадь:112,8 кв.м. 2 этажа + мансарда. Автономное газовое отопление…
Дом 4 комнатыв Гурьевск, Россия
Дом 4 комнаты
Гурьевск, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 73,678
Предлагаю к продаже двухэтажный дом в городе Гурьевск, ул. Горная, в комплексе из 6 домов. Д…
Дом 6 комнатв Гурьевск, Россия
Дом 6 комнат
Гурьевск, Россия
6 Количество комнат Количество этажей 3
€ 446,533
Предлагаем на продажу просторный трехэтажный дом 385 кв м в г. Гурьевск (10 минут от г. Кали…
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