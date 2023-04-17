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Купить квартиру в Гурьевск, Россия

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7 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Гурьевск, Россия
Квартира 2 комнаты
Гурьевск, Россия
2 Количество комнат 7/7 Этаж
€ 50,225
г. Гурьевск, ул. Гурьева, район "Парка Сенситивного развития". Предлагаем рассмотр…
Квартира 1 комнатав Гурьевск, Россия
Квартира 1 комната
Гурьевск, Россия
1 Количество комнат 3/7 Этаж
€ 31,251
Предлагаем для покупки компактную, уютную квартиру- студию в г. Гурьевске. Семиэтажный дом с…
Квартира 1 комнатав Гурьевск, Россия
Квартира 1 комната
Гурьевск, Россия
1 Количество комнат 2/7 Этаж
€ 41,854
ОТЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ !!! Продается уютная ,просторная , солнечная, теплая, правильной планир…
Квартира 2 комнатыв Гурьевск, Россия
Квартира 2 комнаты
Гурьевск, Россия
2 Количество комнат 3/7 Этаж
€ 62,447
Продается уютная ,правильной планировки, с раздельными комнатами, 2 комнатная квартира, в ча…
Квартира 2 комнатыв Гурьевск, Россия
Квартира 2 комнаты
Гурьевск, Россия
2 Количество комнат 5/7 Этаж
€ 65,851
Продается уютная ,правильной планировки, с раздельными комнатами, 2 комнатная квартира, в ча…
Квартира 2 комнатыв Гурьевск, Россия
Квартира 2 комнаты
Гурьевск, Россия
2 Количество комнат 3/7 Этаж
€ 62,335
Продается уютная ,правильной планировки, с раздельными комнатами, 2 комнатная квартира, в ча…
Квартира 1 комнатав Гурьевск, Россия
Квартира 1 комната
Гурьевск, Россия
1 Количество комнат 4/4 Этаж
€ 69,400
Продается отличная 1к квартира! Отопление и горячее водоснабжение, в квартирах осуществляетс…
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