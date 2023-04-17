Купить недвижимость в Гурьевск, Россия

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Россия
Северо-Западный федеральный округ
Гурьевский городской округ
Гурьевск
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12 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Гурьевск, Россия
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 79,244
Удачная формула комфорта: Дом + природа Устали от суеты мегаполиса и городского загазованног…
Квартира 2 комнаты
Гурьевск, Россия
2 Количество комнат
7/7 Этаж
€ 50,225
г. Гурьевск, ул. Гурьева, район "Парка Сенситивного развития". Предлагаем рассмотр…
Квартира 1 комната
Гурьевск, Россия
1 Количество комнат
3/7 Этаж
€ 31,251
Предлагаем для покупки компактную, уютную квартиру- студию в г. Гурьевске. Семиэтажный дом с…
Дом 4 комнаты
Гурьевск, Россия
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 66,967
Удачная формула комфорта: таунхаус + природа Устали от суеты мегаполиса и городского загазов…
Квартира 1 комната
Гурьевск, Россия
1 Количество комнат
2/7 Этаж
€ 41,854
ОТЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ !!! Продается уютная ,просторная , солнечная, теплая, правильной планир…
Квартира 2 комнаты
Гурьевск, Россия
2 Количество комнат
3/7 Этаж
€ 62,447
Продается уютная ,правильной планировки, с раздельными комнатами, 2 комнатная квартира, в ча…
Квартира 2 комнаты
Гурьевск, Россия
2 Количество комнат
5/7 Этаж
€ 65,851
Продается уютная ,правильной планировки, с раздельными комнатами, 2 комнатная квартира, в ча…
Квартира 2 комнаты
Гурьевск, Россия
2 Количество комнат
3/7 Этаж
€ 62,335
Продается уютная ,правильной планировки, с раздельными комнатами, 2 комнатная квартира, в ча…
Дом 4 комнаты
Гурьевск, Россия
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 139,542
Продам дом в Гурьевске. Площадь:112,8 кв.м. 2 этажа + мансарда. Автономное газовое отопление…
Дом 4 комнаты
Гурьевск, Россия
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 73,678
Предлагаю к продаже двухэтажный дом в городе Гурьевск, ул. Горная, в комплексе из 6 домов. Д…
Квартира 1 комната
Гурьевск, Россия
1 Количество комнат
4/4 Этаж
€ 69,400
Продается отличная 1к квартира! Отопление и горячее водоснабжение, в квартирах осуществляетс…
Дом 6 комнат
Гурьевск, Россия
6 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 446,533
Предлагаем на продажу просторный трехэтажный дом 385 кв м в г. Гурьевск (10 минут от г. Кали…
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