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Квартиры в Громовское сельское поселение, Россия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Громовское сельское поселение, Россия
Квартира 1 комната
Громовское сельское поселение, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 2/2
Квартира находится в Ленинградской области, Приозерском районе в п/ст Громово, ул. Строит…
€19,738
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Параметры недвижимости в Громовское сельское поселение, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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