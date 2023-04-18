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Купить недвижимость в Громовское сельское поселение, Россия

3 объекта найдено
Домв Громовское сельское поселение, Россия
Дом
Громовское сельское поселение, Россия
180 м²
€ 133,882
Арт. 42641713 Место, куда Вам приятно возвращаться - это свой дом! Предлагается к продаже п…
Домв Громовское сельское поселение, Россия
Дом
Громовское сельское поселение, Россия
240 м²
€ 261,628
Арт. 38479013 Место, куда Вам приятно возвращаться - это свой дом! Предлагается к продаже п…
Домв Громовское сельское поселение, Россия
Дом
Громовское сельское поселение, Россия
180 м²
€ 244,893
Арт. 37797901 Место, куда Вам приятно возвращаться - это свой дом! Предлагается к продаже п…

Параметры недвижимости в Громовское сельское поселение, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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