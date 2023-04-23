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Виллы в городской округ Выкса, Россия

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1 объект найдено
Вилла в Gryaznaya, Россия
Вилла
Gryaznaya, Россия
146 м² Количество этажей 2
€ 38,725
Деревня расположена в 3 км на запад от города Выкса. Жилой дом с земельным участком. Дом 201…

Параметры недвижимости в городской округ Выкса, Россия

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