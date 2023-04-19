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Купить недвижимость в городской округ Серпухов, Россия

Серпухов
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1 объект найдено
Дом 4 комнатыв Серпухов, Россия
Дом 4 комнаты
Серпухов, Россия
4 Количество комнат 50 м² Количество этажей 1
€ 10,582
Дом жилой. Капитальной постройки с ремонтом, полностью пригодный для жилья. Газ.Вода.Канализ…

Параметры недвижимости в городской округ Серпухов, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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