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Квартиры в городской округ Коломна, Россия

Озёры
2
Коломна
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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Озёры, Россия
Квартира 2 комнаты
Озёры, Россия
2 Количество комнат 47 м² 3/5 Этаж
€ 39,831
2 комнатная квартира в МО с балконом Готова к продаже. Теплая, светлая. Раздельный санузел. …
Квартира 2 комнаты в Озёры, Россия
Квартира 2 комнаты
Озёры, Россия
2 Количество комнат 47 м² 3/5 Этаж
€ 33,082
2 комнатная квартира в МО с балконом Готова к продаже. Теплая, светлая. Раздельный санузел. …
Квартира 3 комнаты в Коломна, Россия
Квартира 3 комнаты
Коломна, Россия
3 Количество комнат 53 м² 5/9 Этаж
€ 55,310
Продаем 3-х комнатную квартиру(52,5м2 без учета лоджий), расположенную на 5-м этаже 9-ти эта…

Параметры недвижимости в городской округ Коломна, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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