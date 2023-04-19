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Купить недвижимость с бассейном в городской округ Клин, Россия

2 объекта найдено
Дом 5 комнатв Voronino, Россия
Дом 5 комнат
Voronino, Россия
5 Количество комнат 700 м² Количество этажей 2
€ 5,098,377
Роскошный загородный особняк с классическим фасадом с эксклюзивным, современным и элегантным…
Дом 8 комнатв Voronino, Россия
Дом 8 комнат
Voronino, Россия
8 Количество комнат 750 м² Количество этажей 3
€ 2,004,534
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Параметры недвижимости в городской округ Клин, Россия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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