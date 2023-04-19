Купить недвижимость в городской округ Клин, Россия

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Россия
Центральный федеральный округ
городской округ Клин
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Дом 5 комнат
Voronino, Россия
5 Количество комнат
700 м²
Количество этажей 2
€ 5,098,377
Роскошный загородный особняк с классическим фасадом с эксклюзивным, современным и элегантным…
Дом 8 комнат
Voronino, Россия
8 Количество комнат
750 м²
Количество этажей 3
€ 2,004,534
Не покупайте недвижимость, пока не увидите этот дом (с необычной гарантией и бонусами)…
Параметры недвижимости в городской округ Клин, Россия
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