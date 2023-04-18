Купить недвижимость в gorodskoy okrug Kaluga, Россия

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Параметры недвижимости в gorodskoy okrug Kaluga, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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