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Квартиры в городской округ Истра, Россия

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в городской округ Истра, Россия
Квартира 3 комнаты
городской округ Истра, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/5
Продается трехкомнатная квартира. Свободная продажа, просмотр по договоренности. Помощь в по…
€84,709
Квартира 2 комнаты в городской округ Истра, Россия
Квартира 2 комнаты
городской округ Истра, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 4/5
Продается 2к. квартира на 4 этаже, 5 этажного панельного дома, в экологически чистом районе.…
€45,361
Квартира 2 комнаты в городской округ Истра, Россия
Квартира 2 комнаты
городской округ Истра, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/17
В продаже двухкомнатная квартира. Прекрасный вариант для Вашего дальнейшего проживания. Хоро…
€84,860

Параметры недвижимости в городской округ Истра, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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