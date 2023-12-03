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Жильё в городской округ Черноголовка, Россия

1 объект найдено
Дом 1 ванная в городской округ Черноголовка, Россия
Дом 1 ванная
городской округ Черноголовка, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Вашему вниманию представляется Дом с землей, в эколочески чистом районе черноголовки в снт …
€99,005
в месяц
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Параметры недвижимости в городской округ Черноголовка, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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