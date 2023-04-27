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Виллы в городской округ Бор, Россия

Бор
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3 объекта найдено
Вилла в Бор, Россия
Вилла
Бор, Россия
220 м² Количество этажей 2
€ 149,419
Отличное местоположение, центр г. Бор, рядом ЖК Парк Горького. 1 этаж: прихожая, холл, кухня…
Вилла в Бор, Россия
Вилла
Бор, Россия
266 м² Количество этажей 2
€ 169,341
Предлагаем для Вас уникальное предложение на рынке недвижимости - коттедж с очень функционал…
Вилла в Кантаурово, Россия
Вилла
Кантаурово, Россия
160 м² Количество этажей 2
€ 77,476
Предлагаю вашему вниманию коттеджный микрорайон в селе Кантаурово в 15 км от г. Бор, и от г.…

Параметры недвижимости в городской округ Бор, Россия

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