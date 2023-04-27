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Дома в городской округ Бор, Россия
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13 объектов найдено
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Дом
Zheleznodorozhnyy, Россия
60 м²
Количество этажей 2
€ 4,970
Продаётся дача в СНТ Романтик в районе д.Сырохватово Борского района. До г.Н.Новгорода около…
Дом
Бор, Россия
240 м²
Количество этажей 2
€ 187,050
В продаже отличный двухэтажный дом площадью 240 кв.м. Дом построен из дорогих качественных м…
Вилла
Бор, Россия
220 м²
Количество этажей 2
€ 149,419
Отличное местоположение, центр г. Бор, рядом ЖК Парк Горького. 1 этаж: прихожая, холл, кухня…
Вилла
Бор, Россия
266 м²
Количество этажей 2
€ 169,341
Предлагаем для Вас уникальное предложение на рынке недвижимости - коттедж с очень функционал…
Дом
Ситники, Россия
55 м²
Количество этажей 2
€ 33,204
Отличное местоположение, 15 км от Нижнего Новгорода, в поселке магазины, поликлиника, школа.…
Дом
городской округ Бор, Россия
55 м²
Количество этажей 1
€ 8,854
Чистая продажа! Электричество в доме. Газ подведен к дому. Звоните! Торг!
Дом
Кантаурово, Россия
145 м²
Количество этажей 1
€ 75,816
Предлагаю вашему вниманию коттеджный микрорайон в селе Кантаурово в 15 км от г. Бор, и от г.…
Вилла
Кантаурово, Россия
160 м²
Количество этажей 2
€ 77,476
Предлагаю вашему вниманию коттеджный микрорайон в селе Кантаурово в 15 км от г. Бор, и от г.…
Дом
Кантаурово, Россия
168 м²
Количество этажей 1
€ 79,690
Предлагаю вашему вниманию коттеджный микрорайон в селе Кантаурово в 15 км от г. Бор, и от г.…
Дом
городской округ Бор, Россия
50 м²
Количество этажей 2
€ 5,054
СНТ Березка (Ситниковский с/с) Продаться дачный дом и участок 5 соток кадастровый номер: 52:…
Дом
городской округ Бор, Россия
258 м²
Количество этажей 3
€ 118,428
В продаже замечательный просторный тёплый дом в д. Ивонькино, округ Бор. От моста через В…
Дом
Ситники, Россия
31 м²
Количество этажей 2
€ 6,419
Станция Киселиха, СНТ Чайка уч. 62, в пешей доступности река, лес, озеро. Рядом посёлок желе…
Дом
Ситники, Россия
43 м²
Количество этажей 1
€ 27,670
от ст. Рекшино 15-20 мин. пешком, асфальтированная дорога до дома, рядом детская площадка, ш…
Параметры недвижимости в городской округ Бор, Россия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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