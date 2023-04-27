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Квартиры в городской округ Бор, Россия

Бор
9
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10 объектов найдено
Квартира в Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
38 м² 2/2 Этаж
€ 31,544
Продается 2 комнатная квартира на 2 этаже 2-х этажного дома в г.Бор по ул. Горького д. 98. О…
Квартира в Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
42 м² 1/2 Этаж
€ 30,437
Продаю 2-х комнатную квартиру 42,6  м.кв по адресу пос. Октябрьский   ул. Октябрьская   д.40…
Квартира в Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
55 м² 5/9 Этаж
€ 52,020
Продается 2-х комнатная квартира улучшенной планировки в ЖК Изумрудный в городе Бор на 5 эта…
Квартира в Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
44 м² 2/5 Этаж
€ 42,612
Продаю 2-х комнатную квартиру 44,5   м.кв по адресу г.Бор ул.Махалова д.25 на 2 этаже пятиэт…
Квартира в Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
80 м² 1/5 Этаж
€ 86,884
СРОЧНО! СРОЧНО! СРОЧНО! В продаже на берегу р.Волги в новом кирпичном доме по ул. Молодежна…
Квартира в Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
65 м² 4/5 Этаж
€ 65,191
Вашему вниманию представлена к продаже просторная уютная 3-х комнатная   квартира улучшенной…
Квартира в Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
36 м² 5/5 Этаж
€ 30,437
Срочно продаю 1 комнатную квартиру 36,8м2, жилая 17,4 м2, кухня 7,6 м2. Дом 1994 года постро…
Квартира в Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
39 м² 4/5 Этаж
€ 38,185
Продается 1к квартира улучшенной планировки площадью 39м, жилая   15м, кухня 9 м на 4-м этаж…
Квартира в Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
88 м² 3/9 Этаж
€ 110,681
Отличное местоположение, рядом канатная дорога. Дом 2010 года постройки, интересная планиров…
Квартира в городской округ Бор, Россия
Квартира
городской округ Бор, Россия
34 м² 1/3 Этаж
€ 8,854
Продается 1-комнатная кв-ра в Останкино Борского р-на. в   20 км. от г.Бор, 40 км. от Н.Новг…

Параметры недвижимости в городской округ Бор, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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