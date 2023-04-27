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Жильё в городской округ Бор, Россия

Бор
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23 объекта найдено
Дом в Zheleznodorozhnyy, Россия
Дом
Zheleznodorozhnyy, Россия
60 м² Количество этажей 2
€ 4,970
Продаётся дача в СНТ Романтик в районе д.Сырохватово Борского района. До г.Н.Новгорода около…
Дом в Бор, Россия
Дом
Бор, Россия
240 м² Количество этажей 2
€ 187,050
В продаже отличный двухэтажный дом площадью 240 кв.м. Дом построен из дорогих качественных м…
Квартира в Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
38 м² 2/2 Этаж
€ 31,544
Продается 2 комнатная квартира на 2 этаже 2-х этажного дома в г.Бор по ул. Горького д. 98. О…
Квартира в Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
42 м² 1/2 Этаж
€ 30,437
Продаю 2-х комнатную квартиру 42,6  м.кв по адресу пос. Октябрьский   ул. Октябрьская   д.40…
Вилла в Бор, Россия
Вилла
Бор, Россия
220 м² Количество этажей 2
€ 149,419
Отличное местоположение, центр г. Бор, рядом ЖК Парк Горького. 1 этаж: прихожая, холл, кухня…
Квартира в Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
55 м² 5/9 Этаж
€ 52,020
Продается 2-х комнатная квартира улучшенной планировки в ЖК Изумрудный в городе Бор на 5 эта…
Квартира в Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
44 м² 2/5 Этаж
€ 42,612
Продаю 2-х комнатную квартиру 44,5   м.кв по адресу г.Бор ул.Махалова д.25 на 2 этаже пятиэт…
Квартира в Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
80 м² 1/5 Этаж
€ 86,884
СРОЧНО! СРОЧНО! СРОЧНО! В продаже на берегу р.Волги в новом кирпичном доме по ул. Молодежна…
Квартира в Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
65 м² 4/5 Этаж
€ 65,191
Вашему вниманию представлена к продаже просторная уютная 3-х комнатная   квартира улучшенной…
Квартира в Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
36 м² 5/5 Этаж
€ 30,437
Срочно продаю 1 комнатную квартиру 36,8м2, жилая 17,4 м2, кухня 7,6 м2. Дом 1994 года постро…
Квартира в Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
39 м² 4/5 Этаж
€ 38,185
Продается 1к квартира улучшенной планировки площадью 39м, жилая   15м, кухня 9 м на 4-м этаж…
Вилла в Бор, Россия
Вилла
Бор, Россия
266 м² Количество этажей 2
€ 169,341
Предлагаем для Вас уникальное предложение на рынке недвижимости - коттедж с очень функционал…
Квартира в Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
88 м² 3/9 Этаж
€ 110,681
Отличное местоположение, рядом канатная дорога. Дом 2010 года постройки, интересная планиров…
Квартира в городской округ Бор, Россия
Квартира
городской округ Бор, Россия
34 м² 1/3 Этаж
€ 8,854
Продается 1-комнатная кв-ра в Останкино Борского р-на. в   20 км. от г.Бор, 40 км. от Н.Новг…
Дом в Ситники, Россия
Дом
Ситники, Россия
55 м² Количество этажей 2
€ 33,204
Отличное местоположение, 15 км от Нижнего Новгорода, в поселке магазины, поликлиника, школа.…
Дом в городской округ Бор, Россия
Дом
городской округ Бор, Россия
55 м² Количество этажей 1
€ 8,854
Чистая продажа! Электричество в доме. Газ подведен к дому.   Звоните! Торг!  
Дом в Кантаурово, Россия
Дом
Кантаурово, Россия
145 м² Количество этажей 1
€ 75,816
Предлагаю вашему вниманию коттеджный микрорайон в селе Кантаурово в 15 км от г. Бор, и от г.…
Вилла в Кантаурово, Россия
Вилла
Кантаурово, Россия
160 м² Количество этажей 2
€ 77,476
Предлагаю вашему вниманию коттеджный микрорайон в селе Кантаурово в 15 км от г. Бор, и от г.…
Дом в Кантаурово, Россия
Дом
Кантаурово, Россия
168 м² Количество этажей 1
€ 79,690
Предлагаю вашему вниманию коттеджный микрорайон в селе Кантаурово в 15 км от г. Бор, и от г.…
Дом в городской округ Бор, Россия
Дом
городской округ Бор, Россия
50 м² Количество этажей 2
€ 5,054
СНТ Березка (Ситниковский с/с) Продаться дачный дом и участок 5 соток кадастровый номер: 52:…
Дом в городской округ Бор, Россия
Дом
городской округ Бор, Россия
258 м² Количество этажей 3
€ 118,428
В продаже замечательный просторный тёплый дом в д. Ивонькино, округ Бор.  От моста через В…
Дом в Ситники, Россия
Дом
Ситники, Россия
31 м² Количество этажей 2
€ 6,419
Станция Киселиха, СНТ Чайка уч. 62, в пешей доступности река, лес, озеро. Рядом посёлок желе…
Дом в Ситники, Россия
Дом
Ситники, Россия
43 м² Количество этажей 1
€ 27,670
от ст. Рекшино 15-20 мин. пешком, асфальтированная дорога до дома, рядом детская площадка, ш…

Параметры недвижимости в городской округ Бор, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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