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Жильё в gorodskoe poselenie Zubcov, Россия

1 объект найдено
Квартира 1 комната в gorodskoe poselenie Zubcov, Россия
Квартира 1 комната
gorodskoe poselenie Zubcov, Россия
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/5
Номер лота: 3889444, Квартира в новом доме на 4 этаже. В шаговой доступности автобусная ост…
€10,365

Параметры недвижимости в gorodskoe poselenie Zubcov, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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