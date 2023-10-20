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Дома в городское поселение Ветлужский, Россия

1 объект найдено
Дом в Ветлужский, Россия
Дом
Ветлужский, Россия
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Продается хороший, добротный бревенчатый дом, пригодный для круглогодичного проживания в р.п…
€7,074

Параметры недвижимости в городское поселение Ветлужский, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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