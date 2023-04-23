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Жильё в городское поселение Тумботино, Россия

1 объект найдено
Дом в городское поселение Тумботино, Россия
Дом
городское поселение Тумботино, Россия
60 м² Количество этажей 1
€ 23,346
Продается дачный дом 60 кв.м. в деревне Щепачиха Павловского района. Земельный участок - 23 …

Параметры недвижимости в городское поселение Тумботино, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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