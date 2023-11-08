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Жильё в Шатки, Россия

1 объект найдено
Квартира в Шатки, Россия
Квартира
Шатки, Россия
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
В продаже двухкомнатная квартира улучшенной планировки площадью 50.2 кв.м. Расположена на 3 …
€19,888
Realting.com
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