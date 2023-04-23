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Жильё в gorodskoe poselenie Plavsk, Россия

Плавск
1
1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Плавск, Россия
Дом 3 комнаты
Плавск, Россия
3 Количество комнат 50 м² Количество этажей 1
€ 10,511
Дом жилой. Капитальной постройки с ремонтом, полностью пригодный для жилья. Газ.Вода.Канализ…

Параметры недвижимости в gorodskoe poselenie Plavsk, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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