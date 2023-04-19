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Купить недвижимость в городское поселение Новозавидовский, Россия

1 объект найдено
Дом 7 комнатв городское поселение Новозавидовский, Россия
Дом 7 комнат
городское поселение Новозавидовский, Россия
7 Количество комнат 435 м² Количество этажей 7
€ 1,105,619
Уникальный, один из лучших домов в КП "Московское море". Продается шикарный дом. Общая площа…

Параметры недвижимости в городское поселение Новозавидовский, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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