Россия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в России
Новые дома в России
Все новостройки в России
49
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в России
Жилая
Квартира в России
Студия
Дом в России
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в России
Элитная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в России
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в России
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Россия
Приволжский федеральный округ
Новоузенский район
городское поселение Новоузенск
Жильё в городское поселение Новоузенск, Россия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 комната
Коммунарка, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
24 м²
3/15 Этаж
€ 82,177
Продаётся квартира-студия, площадью 23,8 кв. м на 3-м этаже дома комфорт-класса в…
Квартира 1 комната
Коммунарка, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
24 м²
4/14 Этаж
€ 81,706
Продаётся квартира-студия, площадью 24,3 кв. м на 4-м этаже дома бизнес-класса в …
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат
65 м²
€ 158,485
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат
58 м²
Количество этажей 8
€ 242,638
Продается квартира в ЖК Манифест, 1 корпус. ЗАО, Можайский район. Жилье относится к категори…
Квартира 1 комната
Коммунарка, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
14/16 Этаж
€ 129,436
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 37,1 кв. м на 14-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира
Нижний Новгород, Россия
66 м²
8/9 Этаж
€ 69,705
Продаю 3- комнатную квартиру улица Львовская Автозаводский район. Санузел раздельный. Есть…
Квартира 4 комнаты
поселение Сосенское, Россия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
6/16 Этаж
€ 184,100
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 64,4 кв. м на 6-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
29 м²
9/10 Этаж
€ 105,933
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 29,2 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
8/12 Этаж
€ 80,336
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 48,6 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 4 комнаты
Москва, Россия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
166 м²
23/23 Этаж
€ 486,394
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 165,6 кв. м на 23-м этаже дома комфорт-к…
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
207 м²
€ 387,250
Арт. 40281960 Новое предложение для тех, кто любит и ценит Центральный район! Комфортная …
Квартира 2 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
2 Количество комнат
60 м²
3/12 Этаж
€ 157,113
Продаётся 2 комнатная квартира площадью 59,5 квадратных метра с предчистовой отделкой в ЖК …
Параметры недвижимости в городское поселение Новоузенск, Россия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты